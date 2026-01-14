Eltern-Kind-Trommeln

Kinder und Erwachsene tauchen im Exploratorium in verschiedene Klangwelten ein. Mit Trommeln und anderen Klangerzeugern erkunden sie Klänge und Rhythmen. Mit ihrer Stimme geben sie den Trommeln außerdem eine Sprache und lassen sie Geschichten erzählen. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahren mit einer erwachsenen Bezugsperson.