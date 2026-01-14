Eltern-Kind-Trommeln

© dpa
Event-Highlights im Februar 2026
Die Berlin-Eventvorschau für Februar 2026. Berlinale, Tanzolymp und vieles mehr
Im Exploratorium erkunden Kinder und Erwachsene in einem Workshop gemeinsam Klänge und Rhythmen. Dabei kommen verschiedenartige Klangerzeuger zum Einsatz.
Kinder und Erwachsene tauchen im Exploratorium in verschiedene Klangwelten ein. Mit Trommeln und anderen Klangerzeugern erkunden sie Klänge und Rhythmen. Mit ihrer Stimme geben sie den Trommeln außerdem eine Sprache und lassen sie Geschichten erzählen. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahren mit einer erwachsenen Bezugsperson.
