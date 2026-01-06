Müll ist nicht immer Müll, sondern kann oft wiederverwertet werden. Familien und Kinder lassen ihrer Fantasie in einem Workshop im Museum für Kommunikation freien Lauf und verwandeln alte Dinge in etwas Kreatives und Neues. Das Thema dieses Workshops lautet "Recycling-Schnee-Zauber". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihr gesäubertes Material mitbringen. Vor Ort ist aber auch welches vorhanden. Start ist jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr. Der Workshop richtet sich an Kinder ab vier Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.