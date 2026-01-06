Recycling-Schnee-Zauber

18. Januar 2026

Kind mit Schneemann

© dpa

Alte Sachen müssen nicht unbedingt weggeworfen werden. Im Museum für Kommunikation können Kinder daraus etwas Kreatives und Neues entstehen lassen.

Müll ist nicht immer Müll, sondern kann oft wiederverwertet werden. Familien und Kinder lassen ihrer Fantasie in einem Workshop im Museum für Kommunikation freien Lauf und verwandeln alte Dinge in etwas Kreatives und Neues. Das Thema dieses Workshops lautet "Recycling-Schnee-Zauber". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihr gesäubertes Material mitbringen. Vor Ort ist aber auch welches vorhanden. Start ist jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr. Der Workshop richtet sich an Kinder ab vier Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Auf einen Blick

Workshop
Family Sunday for Future: Recycling-Projekte
Location
Museum für Kommunikation Berlin
Beginn
18. Januar 2026 14:00 Uhr
Ende
18. Januar 2026 17:00 Uhr
Eintritt
Kinder 3 Euro, Erwachsene 11 Euro
Startzeiten
14, 15 und 16 Uhr

Museum für Kommunikation Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Leipziger Straße 16
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 6. Januar 2026