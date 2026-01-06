Jubiläumsfest in der Anna-Seghers-Bibliothek

Mit vielen Programmpunkten lädt die Anna-Seghers-Bibliothek in Lichtenberg zu einem großen Fest ein, um ihren 40. Geburtstag zu feiern. Kinder und Erwachsene aller Altersgruppen können dort mit den Street-Beatz Breakdance lernen oder einfach dabei zuschauen. Außerdem gibt es Musik zum Hören und Mitmachen sowie verschiedene weitere Angebote. Dazu zählen kreatives Upcycling mit Papier, Bedrucken von Taschen und Tassen im Makerspace sowie Kinderschminken und Glitzer-Tattoos.