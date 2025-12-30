Tüftel-Samstag für Familien

© kids.4pictures/www.Fotolia.com
In der Humboldt-Bibliothek in Reinickendorf programmieren Familien und Kinder kleine Roboter. So lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den kreativen Umgang mit Technik.
Der Tüftel-Samstag in der Humboldt-Bibliothek verbindet Technik mit Kreativität. Das Thema dieses Workshops lautet "Ozobot". Familien und Kinder von sechs bis zwölf Jahren programmieren kleine Roboter mit Stift und Papier oder einer App und steuern sie durch Landschaften. Eine Voranmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.
