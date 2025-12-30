Nachts im Britzer Garten

Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Im Schein der Taschenlampen lassen sich nachtaktive Tiere wie Eulen und Füchse entdecken. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Buckower Damm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Taschenlampen mitbringen.