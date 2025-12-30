Nachts im Britzer Garten

09. Januar 2025

© dpa

Das Freilandlabor Britz lädt zu spannenden Stunden in der Dämmerung ein. Mit Taschenlampen lassen sich nachtaktive Tiere wie Füchse und Eulen entdecken.

Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Im Schein der Taschenlampen lassen sich nachtaktive Tiere wie Eulen und Füchse entdecken. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Buckower Damm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Taschenlampen mitbringen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Nachts im Britzer Garten
Location
Britzer Garten
Beginn
9. Januar 2026 16:00 Uhr
Ende
9. Januar 2026 18:00 Uhr
Eintritt
Kinder 2 Euro, Erwachsene 5 Euro
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Britzer Garten

Adresse
Buckower Damm 164
12349 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 30. Dezember 2025