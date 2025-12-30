Ob Grünspecht, Stieglitz oder Graureiher: Familien, Kinder und Erwachsene können bei einer Exkursion über die Felder der Domäne Dahlem alle dort gesichteten Wintervögel zählen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der NABU-Initiative „Stunde der Wintervögel“ statt. Der Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Gutshof der Domäne Dahlem. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten festes Schuhwerk und wenn möglich ein Fernglas mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.