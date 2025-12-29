Family Preview "Checker Tobi 3" mit virtuellem Live Q&A

04. Januar 2026

Checker Tobi

© dpa

Kurz vor dem offiziellen Kinostart des Films "Checker Tobi 3" haben Familien und Kinder in mehreren Berliner Kinos die Gelegenheit, den Film bereits anzuschauen. Anschließend folgt ein Gespräch mit Hauptdarsteller Tobi Krell in einer Live-Übertragung.

Der neue Film mit Tobi Krell "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" läuft am 8. Januar in den Kinos an. In einer Family Preview können Familien und Kinder den Film bereits am 4. Januar in mehreren Yorck-Kinos sehen. Im Anschluss an den Film gibt es ein Q & A mit Tobi Krell in einer Live-Übertragung. Über eine im Bild eingeblendete Nummer können Fragen per WhatsApp oder SMS direkt an Tobi gesendet werden. In dem Film geht Checker Tobi der Frage nach "Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?". Um das herauszufinden, begibt er sich auf Spurensuche in der Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars. Außerdem fährt er in die Permafrostregion Spitzbergens und sucht nach Spuren der alten Maya in Mexiko.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Family Preview: Checker Tobi 3
Location
Yorck, Filmtheater am Friedrichshain, Kant Kino und Blauer Stern
Beginn
4. Januar 2026 13:45 Uhr
Eintritt
7,50 Euro für Kinder bis 14 Jahre, 7,50 für die erwachsene Begleitperson

Yorck-Kino

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Yorckstr. 86
10965 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder im 3D-Kino

© dpa

Aktuelle Kinderfilme im Kino

Bei Schmuddelwetter empfiehlt sich auch in den Ferien der Gang in eines der zahlreichen Berliner Kinos mit Kinderprogramm.  mehr

Weihnachtssingen

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 29. Dezember 2025