Einfach spielen im FEZ-Berlin

Mit winterlichen Spielen starten Kinder von zwei bis zwölf Jahren im FEZ-Berlin ins neue Jahr. Die Besucherinnen und Besucher können sich bei einer Schwarzlicht-Schneeballschlacht oder auf der Bewegungsbaustelle austoben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Schneekugeln zu basteln, an einem Skate-Workshop teilzunehmen oder im Indoorsandkasten zu spielen.