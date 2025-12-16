© dpa
Zoos & Tierparks
Tiere in Berlin bewundern: Zoos, Tierparks, Streichelzoos und öffentliche Tiergehege in Berlin in der Übersicht. mehr
Bei einem Spaziergang durch den winterlichen Zoo erfahren Familien und Kinder, wie die Tiere mit der Kälte umgehen.
Um den Winter gut zu überstehen, müssen sich die Tiere ganz besonders dafür wappnen. Bei einer Weihnachtstour durch den Zoologischen Garten erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Tiere besonders gut mit der Kälte zurechtkommen. Außerdem lernen sie Tiere kennen, die mit eisigen Temperaturen größere Schwierigkeiten haben.
