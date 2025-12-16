Weihnachtstour durch den Zoologischen Garten

26. Dezember 2025

Eisbärin Katjuscha im Berliner Zoo

Bei einem Spaziergang durch den winterlichen Zoo erfahren Familien und Kinder, wie die Tiere mit der Kälte umgehen.

Um den Winter gut zu überstehen, müssen sich die Tiere ganz besonders dafür wappnen. Bei einer Weihnachtstour durch den Zoologischen Garten erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Tiere besonders gut mit der Kälte zurechtkommen. Außerdem lernen sie Tiere kennen, die mit eisigen Temperaturen größere Schwierigkeiten haben.

Auf einen Blick

Location
Zoo Berlin
Beginn
26. Dezember 2025
Eintritt
12 Euro pro Person, unter 4 Jahren kostenlos
Startzeiten
11 Uhr und 13 Uhr, die Touren dauern jeweils etwa anderthalb Stunden

Zoo Berlin

Adresse
Hardenbergplatz 8
10787 Berlin

Aktualisierung: 16. Dezember 2025