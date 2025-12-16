HofSonntag auf der Domäne Dahlem

Kinder von sechs bis zwölf Jahren erkunden beim HofSonntag die Domäne Dahlem. Im Werkraum neben dem Landgasthaus können sie sich kreativ betätigen. Außerdem haben sie die Gelegenheit, drei unterschiedliche Stationen zu Themen rund um die Domäne Dahlem zu entdecken. Versierte Vermittlerinnen und Vermittler begleiten die Kinder. Ein Einstieg in den Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich. Die Eltern bleiben währenddessen in Rufweite und können die Atmosphäre der Domäne genießen.