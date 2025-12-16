HofSonntag auf der Domäne Dahlem

Im Werkraum werden Kinder kreativ und entdecken an mehreren Stationen unterschiedliche Themen rund um die Domäne Dahlem.

Kinder von sechs bis zwölf Jahren erkunden beim HofSonntag die Domäne Dahlem. Im Werkraum neben dem Landgasthaus können sie sich kreativ betätigen. Außerdem haben sie die Gelegenheit, drei unterschiedliche Stationen zu Themen rund um die Domäne Dahlem zu entdecken. Versierte Vermittlerinnen und Vermittler begleiten die Kinder. Ein Einstieg in den Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich. Die Eltern bleiben währenddessen in Rufweite und können die Atmosphäre der Domäne genießen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
HofSonntag – Workshop für Kinder
Location
Domäne Dahlem
Beginn
28. Dezember 2025 13:00 Uhr
Ende
28. Dezember 2025 16:00 Uhr
Eintritt
4,50 Euro pro Kind

Domäne Dahlem

Adresse
Königin-Luise-Str. 49
14195 Berlin

Verkehrsanbindungen

