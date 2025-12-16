Einen E-Motor für das Fahrrad bauen

© dpa
Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
Wer sein Fahrrad aufrüsten möchte, hat in einem Workshop im Deutschen Technikmuseum die Gelegenheit dazu. Familien und Kinder bauen dort einen Elektromotor für das eigene Fahrrad.
Familien und Kinder ab acht Jahren lernen im Deutschen Technikmuseum verschiedene Elektromotoren und deren Funktionsweise kennen. Außerdem bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst einen einfachen Elektromotor und erfahren dazu, wie dieser ein Fahrrad antreibt.
