Weihnachtsbasteln in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West

12. Dezember 2025

Weihnachtsdeko

© dpa

Familien und Kinder können beim Weihnachtsbasteln schöne Weihnachtsdeko für die kommenden Festtage herstellen.

Rote Sterne, glitzernde Kugeln oder kleine Weihnachtsmänner: Familien und Kinder ab fünf Jahren haben in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West die Gelegenheit, Weihnachtsdeko zu basteln, um gut auf die Festtage vorbereitet zu sein.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Weihnachtsbasteln
Location
Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West
Beginn
12. Dezember 2025 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Auguste-Viktoria-Allee 29-31
13403 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtssingen

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Weihnachten in Berlin

© dpa

Weihnachten in Berlin

Weihnachtsmärkte, Eisstockschießen, Weihnachtstouren, Beleuchtungen und mehr: Die wichtigsten Informationen für die Weihnachtzeit in der Hauptstadt.  mehr

Aktualisierung: 8. Dezember 2025