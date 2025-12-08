Weihnachtsbasteln in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Familien und Kinder können beim Weihnachtsbasteln schöne Weihnachtsdeko für die kommenden Festtage herstellen.
Rote Sterne, glitzernde Kugeln oder kleine Weihnachtsmänner: Familien und Kinder ab fünf Jahren haben in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West die Gelegenheit, Weihnachtsdeko zu basteln, um gut auf die Festtage vorbereitet zu sein.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Weihnachtsmärkte, Eisstockschießen, Weihnachtstouren, Beleuchtungen und mehr: Die wichtigsten Informationen für die Weihnachtzeit in der Hauptstadt. mehr