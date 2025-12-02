Hämmern, sägen und schrauben

13. Dezember 2025

Holzpreise

© dpa

Im Freilandlabor Britz bauen Kinder in einem Workshop aus Holz- und Naturmaterialien ein Holztier. Dabei lernen sie zugleich ein praktisches Handwerk kennen.

Kinder von acht bis zwölf Jahren lernen in einem Workshop im Freilandlabor Britz kreativ mit Holz und Naturmaterialien umzugehen. Sie hämmern, sägen und schrauben, um ein Holztier herzustellen. So erhalten sie außerdem Einblick in ein praktisches Handwerk.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Natur nur für Kinder: Hämmern, sägen und schrauben
Location
Freilandlabor Britz
Beginn
13. Dezember 2025 10:00 Uhr
Ende
13. Dezember 2025 16:00 Uhr
Eintritt
9 Euro
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Freilandlabor Britz

Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

Aktualisierung: 2. Dezember 2025