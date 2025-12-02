© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Freilandlabor Britz bauen Kinder in einem Workshop aus Holz- und Naturmaterialien ein Holztier. Dabei lernen sie zugleich ein praktisches Handwerk kennen.
Kinder von acht bis zwölf Jahren lernen in einem Workshop im Freilandlabor Britz kreativ mit Holz und Naturmaterialien umzugehen. Sie hämmern, sägen und schrauben, um ein Holztier herzustellen. So erhalten sie außerdem Einblick in ein praktisches Handwerk.
