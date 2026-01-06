Papa-Kind-Kochen

18. Januar 2026

Kochen mit frischem Gemüse

© dpa

Im Familienzentrum am Nauener Platz schneiden, schnippeln und kochen Väter zusammen mit ihren Kindern. Im Anschluss essen alle zusammen das zubereitete Essen.

Bei einer Papa-Kind-Kochaktion im Familienzentrum am Nauener Platz können sich Väter zusammen mit ihren Kindern ab drei Jahren kulinarisch austoben. Gemeinsam schneiden, schnippeln und kochen alle Beteiligten. Im Anschluss genießen alle zusammen das zubereitete Essen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Papa-Kind-Kochaktion
Location
Nauener Platz
Beginn
18. Januar 2026 11:00 Uhr
Ende
18. Januar 2026 14:00 Uhr
Eintritt
kostenlos, Spenden sind willkommen
Anmeldung
familienzentrum-mitte@lvs.stiftung-spi.de

Nauener Platz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Schulstraße 101
13347 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder im 3D-Kino

© dpa

Aktuelle Kinderfilme im Kino

Bei Schmuddelwetter empfiehlt sich auch in den Ferien der Gang in eines der zahlreichen Berliner Kinos mit Kinderprogramm.  mehr

Aktualisierung: 6. Januar 2026