Papa-Kind-Backen

06. Dezember 2025

Backen

Im Familienzentrum am Nauener Platz backen Väter mit ihren Kindern Plätzchen und verzieren diese im Anschluss. Am Feuer genießen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ihre Leckereien.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Papa-Kind-Backen
Location
Nauener Platz
Beginn
6. Dezember 2025 15:00 Uhr
Ende
6. Dezember 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos, Spenden sind willkommen
Anmeldung
familienzentrum-mitte@lvs.stiftung-spi.de

Nauener Platz

Adresse
Schulstraße 101
13347 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 25. November 2025