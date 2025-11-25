Papa-Kind-Backen

© dpa
Väter und ihre Kinder stimmen sich im Familienzentrum am Nauener Platz auf die Adventszeit ein. Zusammen backen und verzieren die Teilnehmenden Kekse und Plätzchen. Anschließend genießen sie am Feuer im Garten mit Punsch und Tee ihre selbst gebackenen Leckereien. Um Anmeldung wird gebeten.
