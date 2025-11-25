Among us in Echt spielen

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Kinder und Jugendliche spielen bei einem Workshop der Waldritter Berlin das Computerspiel "Among us" in Echt nach und gestalten eigene "Among us"-Accessoires.
Im Jugendclub Villa Pelikan können alle "Among us"-Fans zwischen neun und 14 Jahren das Computerspiel "Among us" nachspielen. Anschließend gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu passende Accessoires wie Schlüsselanhänger und anderes. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Weihnachtsmärkte, Eisstockschießen, Weihnachtstouren, Beleuchtungen und mehr: Die wichtigsten Informationen für die Weihnachtzeit in der Hauptstadt. mehr