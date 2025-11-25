Weihnachtsdeko upcyceln

07. Dezember 2025

Weihnachtsdeko (2)

© dpa

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin lädt Kinder und Erwachsene zum upcyceln von Adventsdeko ein. Aus Verpackungen, Alufolie, Teelichterhülsen oder alten CDs basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weihnachtssterne und bringen sie zum Leuchten.

Veranstaltung
Upcycling für alle
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Beginn
7. Dezember 2025 12:00 Uhr
Ende
7. Dezember 2025 14:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

