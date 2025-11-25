Weihnachtsdeko upcyceln

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Aus alten Verpackungen, Alufolie, Teelichterhülsen oder alten CDs basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Amerika-Gedenkbibliothek Weihnachtssterne und bringen sie zum Leuchten.
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin lädt Kinder und Erwachsene zum upcyceln von Adventsdeko ein. Aus Verpackungen, Alufolie, Teelichterhülsen oder alten CDs basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weihnachtssterne und bringen sie zum Leuchten.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2025 in Berlin. mehr