Fotografie-Workshop im C/O Berlin

Bei einem Workshop im C/O Berlin beschäftigen sich Jugendliche von 14 bis 18 Jahren mit den Fotografien der Ausstellung "Close Enough". Dabei geht es auch darum, welche Rolle Nähe und Vertrauen sowie Distanz und Abstand zu Orten und Personen spielen. Sie beschäftigen sich dabei mit Fragen wie "Welche Stilmittel kommen zum Einsatz?" oder "Was lösen die Bilder beim Betrachten aus?". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich von den Bildern aus der Ausstellung inspirieren und setzen eigene fotografische Ideen um. Sie haben so die Möglichkeit, mit fotografischen Mitteln eine eigene Bildsprache zu entwickeln und die persönliche Sicht auf die Welt zum Ausdruck zu bringen.