Fotografie-Workshop im C/O Berlin

22. bis 23. November 2025

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich von Fotos aus der Ausstellung "Close Enough" inspirieren und entwickeln eigene fotografische Ideen.

Bei einem Workshop im C/O Berlin beschäftigen sich Jugendliche von 14 bis 18 Jahren mit den Fotografien der Ausstellung "Close Enough". Dabei geht es auch darum, welche Rolle Nähe und Vertrauen sowie Distanz und Abstand zu Orten und Personen spielen. Sie beschäftigen sich dabei mit Fragen wie "Welche Stilmittel kommen zum Einsatz?" oder "Was lösen die Bilder beim Betrachten aus?". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich von den Bildern aus der Ausstellung inspirieren und setzen eigene fotografische Ideen um. Sie haben so die Möglichkeit, mit fotografischen Mitteln eine eigene Bildsprache zu entwickeln und die persönliche Sicht auf die Welt zum Ausdruck zu bringen.

Auf einen Blick

Workshop
Close Enough - Auf den Spuren der Magnum-Fotografinnen
Location
C/O Berlin
Beginn
22. November 2025
Ende
23. November 2025
Kurszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
50 Euro
Anmeldung
education@co-berlin.org

C/O Berlin

Adresse
Hardenbergstraße 19
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

