Drinnen hat in einer kleinen Vitrine Che Guevara sein Lager aufgeschlagen, und somit stoßen in der Trompete ein kommunistischer Freiheitskämpfer und kapitale Leistungsträger der Gesellschaft gemeinsam ins Horn, denn viele Workaholics und Geschäftsreisende schauen aus den umliegenden Hotels auf der Suche nach Entspannung vorbei. Hier fängt donnerstags die Nacht früh an, DJs legen sich bei der „After Work Lounge“ ab 21 Uhr ins Zeug.