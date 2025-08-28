Trompete

Trompete

© artivista | werbeatelier - Fotolia.com

Zwei Berliner Koryphäen des Nachtlebens stehen hinter der Trompete. Im April 2000 wurde sie von Schauspieler Ben Becker und Dimitri Hegemann, einem Mastermind der Technoszene und Mitgründer des Tresors in Mitte, eröffnet.

Etabliert im Berliner Westen

Eine Clubneugründung im Westen der Stadt galt seinerzeit als entzückende Variante zum Geldverbrennen. Inzwischen hat sich die nur drei Tage in der Woche geöffnete Bar mit angeschlossenem Livemusik-Betrieb nebst gelegentlich anzutreffendem Schauspielerstar durchgesetzt.

After Work Partys und Wochenend-Tanzclub

Drinnen hat in einer kleinen Vitrine Che Guevara sein Lager aufgeschlagen, und somit stoßen in der Trompete ein kommunistischer Freiheitskämpfer und kapitale Leistungsträger der Gesellschaft gemeinsam ins Horn, denn viele Workaholics und Geschäftsreisende schauen aus den umliegenden Hotels auf der Suche nach Entspannung vorbei. Hier fängt donnerstags die Nacht früh an, DJs legen sich bei der „After Work Lounge“ ab 21 Uhr ins Zeug.

Auf einen Blick

Internetadresse
www.trompete-berlin.de
Barrierefrei
Nicht bekannt
Öffnungszeiten
Donnerstag von 19 bis 3 Uhr, Samstag von 21 bis 5 Uhr

Trompete am Lützowplatz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Lützowplatz 9
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Schöner Tanz in den Mai @ Kalkscheune

© W. Brückner

Clubguide

Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins.  mehr

One Republic

© dpa

Rock & Pop in Berlin

Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für fast alle Rock & Pop Veranstaltungen in Berlin.  mehr

Aktualisierung: 28. August 2025