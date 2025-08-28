© W. Brückner
Clubguide
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr
© artivista | werbeatelier - Fotolia.com
Zwei Berliner Koryphäen des Nachtlebens stehen hinter der Trompete. Im April 2000 wurde sie von Schauspieler Ben Becker und Dimitri Hegemann, einem Mastermind der Technoszene und Mitgründer des Tresors in Mitte, eröffnet.
Eine Clubneugründung im Westen der Stadt galt seinerzeit als entzückende Variante zum Geldverbrennen. Inzwischen hat sich die nur drei Tage in der Woche geöffnete Bar mit angeschlossenem Livemusik-Betrieb nebst gelegentlich anzutreffendem Schauspielerstar durchgesetzt.
Drinnen hat in einer kleinen Vitrine Che Guevara sein Lager aufgeschlagen, und somit stoßen in der Trompete ein kommunistischer Freiheitskämpfer und kapitale Leistungsträger der Gesellschaft gemeinsam ins Horn, denn viele Workaholics und Geschäftsreisende schauen aus den umliegenden Hotels auf der Suche nach Entspannung vorbei. Hier fängt donnerstags die Nacht früh an, DJs legen sich bei der „After Work Lounge“ ab 21 Uhr ins Zeug.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© W. Brückner
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr
© dpa
Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für fast alle Rock & Pop Veranstaltungen in Berlin. mehr