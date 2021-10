Musiktheaterlabyrinth in der Staatsoper

Beim Musiktheaterlabyrinth erhalten Jugendliche zwischen 12 und 15 einen weitreichenden Einblick hinter die Kulissen der Staatsoper.

Thematisch können die teilnehmenden Kids der dunklen Seite ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Das Motto des Musiktheaterlabyrinths lautet «Unterwelt». Gemeinsam mit einer Musikpädagogin entwickeln sie Szenen mit passenden Musikstücken, Kostümen und Bühnenbildern. Natürlich werden die verschiedenen Ideen auch direkt auf einer Bühne erprobt. Zum Abschluss des Projekts können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 02. November 2021 einer Probe im Großen Saal der Staatsoper teilnehmen.

