Camp4Talents-Herbstferien

Ab nach Altglienicke! Camp4Talents lädt Kinder zwischen 9 und 14 Jahren zu kostenlosen Workshops während der Herbstferien ein.

Vier verschiedene Workshops werden angeboten. Die Kids können sich musikalisch in den Richtungen Hip Hop oder Chor austoben. Wer lieber künstlerisch tätig sein möchte, wählt den Comic und Graffiti-Workshop. Kleine Köchinnen und Leckermäuler sind hingegen im Koch-Workshop richtig aufgehoben. Das Angebot ist kostenlos und umfasst ein Frühstück sowie ein vegetarisches Mittagessen.

© dpa

Wer seine Herbstferien in in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr