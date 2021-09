Windschatten-Herbstprogramm für Young Carer

Kinder und Jugendliche, die sich um kranke Familienmitglieder kümmern, erhalten bei Windschatten ein kostenloses Ferienangebot.

Familien mit schwerkranken Mitgliedern unterliegen einer besonderen und permanenten Belastung. Aus diesem Grund richtet sich das Ferienangebot von Windschatten gezielt an Kinder und Jugendlich aus diesen Familien. Bei Bedarf unterstützen die Veranstalter die Familien ebenfalls bei der Organisation einer alternativen Betreuung während der Ferien.



Workshops, Ausflüge, Veranstaltungen: Insgesamt sieben verschiedene Programmpunkte können in den Herbstferien besucht werden. Die Angebote richten sich an Kids und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren.