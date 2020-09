Graffiti- und Druckwerkstatt in den Herbstferien

In den Herbstferien können sich die Berliner Kids gleich in zwei verschiedenen Kunstformen ausprobieren.

Die ersten beiden Tage sind der Graffiti-Kunst gewidmet. Unter Anleitung basteln die kleinen Teilnehmer am ersten Tag eigenen Schablonen - Stencils - und experimentieren mit verschiedenen Sprüh-Techniken. Der zweite Tag dient der Konzipierung und Erstellung eines gemeinsamen Street Art-Kunstwerkes.



Anschließend können die kleinen Künstler in Spe sich in der Radierung ausprobieren. In der Vergangenheit diente die Drucktechnik der Vervielfältigung von Kunstwerken. Mit viel Fantasie und Eigeninitiative lassen sich bei der Ausübung dieses alten Handwerks zahlreiche Experimente anstellen. Der letzte Tag des Workshops ist dem kreativen Umgang mit alten CDs und Tetra-Paks gewidmet.



Das Herbstcamp richtet sich an Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Materialkosten sowie ein tägliches Mittagessen, Snacks und Getränke sind im Preis inklusive. Am letzten Workshoptag sollten die Kinder alte CDs und Terta-Paks mitbringen.