Silhouetten-Trickfilm-Ferienwerkstatt im C/O Berlin

Nur mit Tonpappe und Schere bewaffnet lernen Kids zwischen 10 und 14 Jahren, wie sie einen Trickfilm herstellen können.

Inspiriert wird der Workshop von der Berliner Künstlerin Lotte Reininger. Diese erstellte im Jahr 1926 in einer Garage den ersten abendfüllenden Animationsfilm her: «Die Abenteuer des Prinzen Achmed». Gemeinsam erforschen die kleinen Teilnehmer, wie aus Pappe Silhouetten geschnitten werden und wie sich diese beleben lassen können. Dabei stellen sie nicht nur ihre Fantasie unter Beweis, sondern üben sich auch noch in Geduld: Jede Szene muss in kleinen Schritten erarbeitet und choreografiert werden.