Weltall-Forscher-Ferien digital

Die Archenhold-Sternwarte lädt Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren ein, die Herbstferien zum Erkunden des Weltalls zu nutzen.

Eine Woche lang richtet sich der Blick in die Sterne. An jedem Wochentag wird ein neues Thema erforscht: Wie funktionieren Raketen? Was kann man alles mit einem Teleskop machen? Warum ist die Sonne so wichtig für uns? Kann man im Weltall dauerhaft leben? Gibt es Aliens und wer sucht nach ihnen? Zu jedem Thema gibt es einen Livestream mit Hintergrundinformationen, Tipps, Bastelanleitungen und mehr.