Helena Zengel geht bei Golden-Globe-Verleihung leer aus

Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen.

© dpa

In der Sparte «Beste Nebendarstellerin» gewann Jodie Foster (58) für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller «The Mauritanian». Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zum Montag (01. März 2021) bekannt.

Zengel hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab.

In dem Western «Neues aus der Welt» spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt. Die Rolle brachte ihr in Hollywood viel Aufmerksamkeit ein. Der Jungstar hatte vor zwei Jahren mit dem deutschen Film «Systemsprenger» den ersten großen Erfolg.

