«Spencer»: Kristen Stewart dreht als Lady Diana in Potsdam

Die US-amerikanische Schauspielern Kristen Stewart (30, «Twilight») sei vor Ort, bestätigte Schlossmanager Christian Schulze auf Anfrage Berichte der «Märkischen Allgemeinen» und der «Potsdamer Neuesten Nachrichten». Gedreht werde noch bis Freitag in den Räumen des Schlosses in Potsdam : im Kaminzimmer und in der oberen Etage. Die leeren Räume seien von der Crew mit dem entsprechenden Mobiliar ausgestattet worden. Zuvor standen für den Hollywood-Film Dreharbeiten in einem prunkvollen Hotel im Taunus (Hessen) an.