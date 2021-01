Maria Simon zu Corona: «Müssen unsere Herzen wieder öffnen»

Schauspielerin Maria Simon («Polizeiruf 110») hat in der Corona-Pandemie vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. «Wir gehen wieder gegeneinander und gucken uns misstrauisch an. Da werden wieder Mauern gebaut. Wir dürfen uns nicht spalten», sagte Simon der Deutschen Presse-Agentur.

Die Situation sei schon bedrückend und es werde noch bedrückender. Menschen würden ihre Arbeit verlieren, Geschäfte gingen kaputt. Auch deshalb sei es wichtig, miteinander und auch selbst in die Verantwortung zu kommen und die Zügel selber in die Hand zu nehmen. «Wir müssen unsere Herzen wieder öffnen», so die Schauspielerin. Für sie sei es jetzt wichtig, in sich stark zu sein und Kraft zu zeigen.