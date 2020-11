Berlin Alexanderplatz und Undine für Europäischen Filmpreis nominiert

Zwei Filme aus Deutschland sind unter den sechs Nominierten für den Europäischen Filmpreis.

Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen europäischen Stadt vergeben. Eigentlich war in diesem Jahr eine Gala in Island geplant - wegen der Ausbreitung des Coronavirus fällt die Veranstaltung aus. Die Verleihungen werden im Dezember im Livestream übertragen.