Musikvideo zu «Babylon Berlin» veröffentlicht

Der Schauspieler und Musiker Christian Friedel (41) hat mit seiner Dresdner Band Woods Of Birnam ein Musikvideo für Fans der Krimiserie «Babylon Berlin» veröffentlicht.

Das Lied sei extra für die aktuelle Staffel von « Babylon Berlin » komponiert worden, hieß es. Friedel beschreibt die Bandversion als «kraftvoll-emotionalen Popschlager im französischen Stil». Die Kulisse im Video wechselt dabei zwischen dem Berlin von früher und heute. Woods Of Birnam wurden 2011 von Friedel («Das weiße Band») und vier Mitgliedern der Band Polarkreis 18 gegründet.

