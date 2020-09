Bestand an Programmkinos 2019 gewachsen

Derzeit stecken die Kinos wegen der Corona-Pandemie in der Krise, aber im vergangenen Jahr war die Branche auf Wachstumskurs: Der Bestand an Programmkinos in Deutschland kletterte 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 585 Spielstätten, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) am 30. September 2020 in Berlin mitteilte.

© dpa

Auch beim Gesamtmarkt gab es ein Plus (4 Prozent): Bundesweit wurden insgesamt 1734 Kinos gezählt. Gestiegen ist demnach auch die Zahl der verkauften Tickets - sie wuchs um 13 Prozent auf 118,6 Millionen. Den größten Anteil an Programmkinos hat Berlin, dort sind es 55. Die meistbesuchten Arthouse-Filme waren «Joker», gefolgt von «Der Junge muss an die frische Luft» und «Once Upon A Time In ... Hollywood.»

