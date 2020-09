Berliner «Tatort» als Podcast

Im Fernsehen ist der «Tatort» mit Meret Becker und Mark Waschke am 4. Oktober im Ersten zu sehen. Die Podcastfolge steht ab dem 2. Oktober in der ARD Audiothek zur Verfügung. Im Radio läuft sie am 3. Oktober um 20.05 Uhr auf dem Sender RBB 88.8. Passend zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit geht es um eine deutsch-deutsche Brüdergeschichte, Jennipher Antoni führt durch die Handlung. Podcast-Varianten des Krimiklassikers macht auch der NDR. Die «Radio Tatort»-Hörspiele mit anderen Geschichten als im Fernsehen gibt es schon länger.