Beste Kinderfilme werden mit «Goldenen Spatz» ausgezeichnet

Mit der großen Preisverleihung steuert das Kindermedienfestival «Goldener Spatz» am Freitag auf seinen Höhepunkt zu.

Um die Gewinner zu küren, haben in den vergangenen Tagen 29 Kinder in zwei Jurys alle Wettbewerbsbeiträge gesichtet. Im Rennen um die Filmpreise stehen 36 Streifen: Kurz- und Spielfilme, Serien und Dokumentationen ebenso wie Animationsfilme. Darüber hinaus wird ein Preis für das beste digitale Angebot für Kinder vergeben. Die Preisverleihung in Erfurt wird live im Internet übertragen; am 26. September 2020 werden dann die Preisträgerfilme noch einmal im Rahmen des Festivals im Kino gezeigt.