«Black Panther» läuft wieder im Babylon Kreuzberg

Die Marvel-Verfilmung ist bis heute der erfolgreichste Streifen mit einem schwarzen Hauptcast und einem schwarzen Regisseur. Er handelt davon, was es bedeutet, schwarz zu sein sowohl in Afrika, in Amerika als auch in der ganze Welt, so berichtet der Journalist Jamil Smith über den Film. Ab Donnerstag (3. September 2020) wird «Black Panther» bis auf Weiteres täglich um 20:45 Uhr im Babylon in Kreuzberg zu sehen sein.