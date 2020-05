Brandenburger Kinos dürfen ab 6. Juni wieder öffnen

Im kleinen «Fontane»-Kino in Brandenburg an der Havel wird man den Betrieb auch nicht so schnell hochfahren. «Bei 52 Sitzplätzen nur ein Drittel der Karten zu verkaufen wird schwierig und rechnet sich auch nicht», sagt Karin Schneeweiß-Voigt, Marketingbeauftragte des Kinos. Abgesehen davon müssten noch Hygienemaßnahmen abgesprochen werden und das Programm auf die Beine gestellt werden. Das bedürfe schon einer gewissen Zeit, so Schneeweiß-Voigt. Stattdessen wollen die Betreiber des «Fontane»-Kinos ab August wieder Filme im eigenen Open-Air-Kino zeigen.