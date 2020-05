Autokino-Saison in Berlin startet

Die Kinos der Hauptstadt müssen aufgrund der Corona-Krise noch geschlossen bleiben. Auch für Freiluftkinos liegt noch keine Erlaubnis zur Eröffnung vor - Hygienekonzepte wurden hier jedoch bereits erarbeitet. Für Kinofans gibt es ab Ende Mai jedoch wieder eine Möglichkeit, dem Lieblingshobby zu frönen: Das Autokino am BER startet seine Saison am 31. Mai 2020. Besucher müssen sich an strenge Hygienevorschriften halten und mit erhöhten Preisen rechnen.