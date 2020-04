«Window Flicks»: Kinofilm an der Fassade

Ein Paar sieht sich auf der gegenüberliegenden Fassade einen Film an.

23.04.2020, Berlin: Der Architekt Olaf Karkhoff von Meta Grey steht im Rahmen der Aktion "Windowflicks" auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße.

© dpa

23.04.2020, Berlin: Bewohner einer Wohnung in der Wilhelmstraße sehen sich an der Fassade gegenüber den Film "Loving Vincent" an. Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan, mit dem sie nach eigenen Angaben Berlinern "das Zuhausebleiben während der Corona-Krise versüßen" und auf die Ende März gestartete Unterstützerkampagne "Fortsetzung folgt" aufmerksam machen wollen.