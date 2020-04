Schauspielverband: Lage ist existenzbedrohend

Theater sind geschlossen, Kinostarts verschoben, Dreharbeiten unterbrochen: Die Corona-Krise stellt nach Einschätzung eines Berufsverbands etliche Schauspieler vor finanzielle Probleme.

Der Beratungsbedarf habe sich seit Beginn der Krise extrem erhöht, sagte Antoine Monot vom Bundesverband Schauspiel (BFFS) am 01. April 2020. Grund seien Verdienstausfälle.

«Die wenigsten waren in der Vergangenheit dazu in der Lage, Rücklagen zu bilden», sagte Monot («Ein Fall für zwei»). Das führe nun zu einer «existenziellen Bedrohung». Überall seien die Arbeiten so gut wie eingestellt, sagte sein Schauspielkollege Heinrich Schafmeister («Der Staatsanwalt», «Die Camper»).