Für Lulu: Channing Tatum widmet Film seiner gestorbenen Hündin

Hollywood-Star Channing Tatum (39, «Magic Mike») arbeitet an einem neuen Film, zu dem ihn seine gestorbene Hündin Lulu inspiriert hat.

Lulu war vor etwa einem Jahr an Krebs gestorben. Tatum hatte immer wieder auf Instagram mit Foto- und Videoeinträgen an sie erinnert. Nun sei er sehr stolz auf die Veröffentlichung des Films «Dog» durch die MGM-Studios; er soll am Valentinstagswochenende 2021 in die Kinos kommen.