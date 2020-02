Deutsche Filmemacher setzen sich für unabhängige Kinos ein

Kurz vor Beginn der Berlinale haben sich prominente Filmemacher für eine Stärkung unabhängiger Kinos ausgesprochen.

«Das Kino ist eine der letzten Kulturstätten, die wir haben», sagte der Regisseur Wim Wenders am 20. Februar 2020 in Berlin. Es werfe ein schräges Licht auf den Kulturbegriff, dass etwa Theater und Orchester öffentlich gefördert und in Schulen thematisiert würden, Filmtheater aber nicht. «Kinos, die voll sind und die sich bewähren, die müssten auf eine andere Art auch unterstützt werden.»