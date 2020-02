Filmbranche: «Nachhaltigkeit ist ein gutes Geschäft»

Die Film- und Fernsehbranche hat sich auf mehr Klima- und Umweltschutz bei ihren Produktionen verständigt.

«Wir treten miteinander für eine noch stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Film- und Serienproduktion ein, die für ein ökologisch wie auch ökonomisch und sozial verantwortliches Handeln steht», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die rund zwei Dutzend Vertreter der Branche am 19. Februar 2020 in Berlin gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterzeichneten.