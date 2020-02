Kamerafrau Judith Kaufmann mit Ballhaus-Stipendium gefeiert

Die vielfach preisgekrönte deutsche Kamerafrau Judith Kaufmann («Die Fremde», «Der Junge muss an die frische Luft») hat in Los Angeles eine weitere Auszeichnung erhalten.

Beim traditionellen Empfang für deutsche Filmschaffende am Vortag der Oscar-Gala in der Villa Aurora wurde Kaufmann das erstmals verliehene Michael-Ballhaus-Stipendium überreicht. Kaufmann wurde 1962 in Stuttgart geboren und lebt heute in Berlin.