Praunheim-Film eröffnet Max Ophüls Preis

Das Filmfestival Max Ophüls Preis ist mit einer Geschichte aus Berlin gestartet.

Am 20. Januar 2020 feierte Rosa von Praunheims Spielfilm «Darkroom - Tödliche Tropfen» in Saarbrücken Premiere. Dabei wurde dem 77-jährigen Filmregisseur und Autor der Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film verliehen. An der Eröffnungsgala nahmen auch die «Darkroom»-Darsteller Heiner Bomhard und Katy Karrenbauer teil.