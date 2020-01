Der Dokumentarfilm «Gundermann Revier» der sächsischen Regisseurin Grit Lemke ist für den Grimme-Preis nominiert worden.

Das hat das Grimme-Institut am 16. Januar 2020 bekanntgegeben. Vor dem Hintergrund des Lausitzer Braunkohlereviers nimmt der Film das Wirken des Liedermachers Gerhard «Gundi» Gundermann in den Blick, der in den 80er Jahren unter anderem als Baggerfahrer im Tagebau arbeitete.