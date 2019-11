Ben Becker: «Ich war so verliebt in Ulrike Folkerts»

Schauspieler Ben Becker berichtet von einer besonderen Verbindung zu «Tatort»-Star Ulrike Folkerts.

«Ich war vor 30 Jahren so verliebt in diese Frau. Aber leider beiße ich da auf Granit. Und vielleicht ist das ja auch gut so», sagte Becker der «Bild am Sonntag». Die dienstälteste deutsche TV-Polizistin ist seit 30 Jahren beim «Tatort» - seit 1989 ist sie in ihrer Rolle als Ermittlerin Lena Odenthal aus Ludwigshafen zu sehen. Folkerts lebt seit 1999 offen lesbisch.