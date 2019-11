Ehrenpreis für Regisseur Rosa von Praunheim

Für seine Verdienste um den deutschsprachigen Film erhält der Regisseur Rosa von Praunheim (76) den Ehrenpreis des Saarbrücker Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) 2020.

Er sei Anfang der 1970er durch seine Filme zum «öffentlichen Wegbereiter der Schwulenbewegung in Westdeutschland» geworden, erklärten die Festivalorganisatoren am 05. November 2019. Viele Beiträge in den vergangenen 40 Jahren des Nachwuchsfilmfestivals wären ohne das Wirken Praunheims nie entstanden. «Für die jungen Talente, aber auch für unsere Gesellschaft stellt er in seinem vielschichtigen Schaffen ein unbedingtes Vorbild dar.»