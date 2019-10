Delphi Lux als bestes deutsches Kino ausgezeichnet

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, hat am 30. Oktober 2019 in Hannover die Kinoprogramm- und Verleiherpreise der Bundesregierung vergeben. Mit dieser Auszeichnung würdigt und fördert die Staatsministerin für Kultur und Medien Filmtheater, die sich bei der Verbreitung anspruchsvoller deutscher und anderer europäischer Filmkunst verdient gemacht haben. Laut Angaben der Betreiber fanden im Jahr 2018 über 225.000 Gäste den Weg in das Kino Delphi Lux in Charlottenburg.