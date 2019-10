Delphi Filmpalast feiert 70. Geburtstag

Eines der schönsten Berliner Kinos feiert Geburtstag. Der Delphi Filmpalast am Zoo begeht sein rundes Jubiläum stilecht mit einem Klassiker von Billy Wilder.

Anlässlich des 70. Geburtstages des Hauses zeigt das Arthouse-Kino am 3. November 2019 Billy Wilders Komödie «Eins, Zwei, Drei» (12:30 Uhr im Original und um 15 Uhr die deutsche Fassung) zum Jubiläumspreis von 3 Euro. Der Film war in den 60er Jahren einer der größten Erfolge des Hauses.



Zum 70. Geburtstag präsentiert sich der Delphi Filmpalast zudem runderneuert. So wurde unter anderem die Bestuhlung komplett ausgetauscht und die Sitzplätze zugunsten der Beinfreiheit von 780 auf 670 reduziert. Auch das Foyer wurde renoviert und in historischem Stil wieder hergestellt.