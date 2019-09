Drehorte im Norden für «Deutschstunde» schwer zu finden

Für die Verfilmung von Siegfried Lenz' Erfolgsroman musste Regisseur Christian Schwochow länger nach Drehorten in Norddeutschland suchen.

«Was wir gefunden haben, das war schon richtig Arbeit», sagte Schwochow (41) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Buch und Film spielen hoch im Norden direkt an der Grenze zu Dänemark. «Man darf in Deutschland nicht im Wattenmeer drehen. Es gibt eine Düne in Deutschland, wo man wirklich mit dem Team rein kann. Das ist in Sankt Peter-Ording», sagte Schwochow. Allerdings gebe es auch dort ein Problem: «Das ist gleichzeitig auch die Hundedüne. Film- und Hundedüne.»