«Krauses Umzug»: Drehbeginn für neuen Teil von «Horst Krause»

Die Dreharbeiten mit «Horst Krause» gehen in die siebte Runde. Am 6. August nahm das Drehteam für die neue Komödie mit dem Titel «Krauses Umzug» in der Westernstadt Templin seine Arbeit auf, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)am 14. August 2019 mitteilte.

Der neue Teil der Reihe um den pensionierten Polizeihauptmeister folgt auf die sechste Ausgabe «Krauses Hoffnung». In der siebten Komödie hat Krause die Köchin Paula (Pauline Knof) eingestellt, da seine Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) einen Demenzschub hatte. In der Handlung, die mit reichlich Beziehungsstoff ausgestattet ist, muss Krause den Vermittler spielen. Um das Drehbuch und die Regie kümmerte sich wieder Bernd Böhlich.

Gedreht wird bis zum 17. September dieses Jahres - in Brandenburg bei Potsdam und Ihlow (Oberbarnim) sowie in Ungarns Hauptstadt Budapest. Der Film wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 im Ersten zu sehen sein.

